Was wurde eigentlich aus Pipi Langstrumpf und ihren Freunden?

Das macht Nilsson heute

Nach der Schule arbeitete "Pippi" übrigens als Sekretärin und nahm erst Jahre später wieder Rollen an. An den Erfolg von einst konnte sie allerdings nie mehr anknüpfen. So trat sie unter anderem an kleineren Theatern auf und arbeitete als Urlaubsvertretung in einer Stockholmer Herzklinik. Im Jahr 2000 stand Nilsson schließlich für die Neuverfilmung des Tucholsky-Romans "Schloß Gripsholm" vor der Kamera, wo sie an der Seite von Heike Makatsch und Jasmin Tabatabai spielte. Seit 2007 ist sie als Gerichtsmedizinerin in der ZDF-Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" zu sehen.