Was wäre, wenn...?

Die Maya-Prophezeiung gibt auch heimischen Promis Anlass zum Nachdenken: Was wäre, würde die Welt tatsächlich am 21. Dezember untergehen? Was würde ich bis kommenden Freitag unbedingt erledigen wollen? Gibt es noch offene Wünsche?



Lange überlegen musste keiner der Befragten: Regisseur Michael Haneke , der für seinen Film „Amour“ für einen Golden Globe nominiert ist, will so weitermachen wie bisher: „Ich wüsste nicht, was ich anders machen sollte. Es gibt Notwendigkeiten, denen man folgt, auch wenn das Lebensende naht.“ Schwimmerin Fabienne Nadarajah würde sich noch einmal so richtig verlieben: „Bei mir ist noch so viel offen. Durch mein Training habe ich so viel hinten an gestellt.“