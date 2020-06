Was von Falcos Erbe blieb

ARCHIV - Dieses Archivbild vom April 1995 zeigt Falco bei einem Konzert am Heldenplatz in Wien. Elf Jahre nach dem toedlichen Autounfall Falcos sind zahlreiche unveroeffentlichte Lieder des Saengers aufgetaucht. Darunter sei auch der dritte Teil seiner "Jeanny"-Trilogie, berichtete die "Bild am Sonntag" am Sonntag, 15. November 2009. Die Baender seien im Archiv eines Frankfurter Tonstudios gefunden worden, das nach einem Wasserrohrbruch im November 2008 habe geraeumt werden muessen.(AP Photo/Ronald Zak,file) ---FILE - In this April 1995 file picture Falco sings in Vienna. (AP Photo/Ronald Zak,file)

