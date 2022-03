Was treibt eigentlich Skandal-Nudel Amanda Bynes?

Mitte der Nullerjahre machte der ehemalige Kinderstar Amanda Bynes mit Drogen- und Alkoholeskapaden von sich reden. 2012 wurde Bynes wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet, im Jahr darauf wurde sie wegen Drogenkonsums festgenommen. 2013 wurde die Schauspielerin in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen, nachdem sie bei einer Nachbarin mit Hilfe eines Benzinkanisters Feuer in der Einfahrt gelegt hatte. Ein Richter übertrug damals ihrer Mutter die Vormundschaft. Seitdem ist es ruhiger geworden um die ehemalige Skandal-Nudel.

Amanda Bynes: Ihr neues Leben ohne Drogen und Alkohol

Seit 2014 gilt Amanda Bynes als clean. "Ich bin nicht traurig darüber und vermisse es nicht, weil ich mich wirklich dafür schäme, wie mich diese Substanzen handeln ließen. Als ich davon weg war, war ich wieder ganz normal und erkannte sofort, was ich getan hatte - es war, als wäre ein Alien in meinen Körper eingedrungen. Das ist so ein komisches Gefühl", erzählte sie über ihre früheren Probleme in einem Interview. Im Dezember 2018 hat sie ihren Abschluss am Fashion Institute of Design and Merchandising in Los Angeles gemacht. Nun hat Bynes einen weiteren Grund zum Feiern.