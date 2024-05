Was treibt eigentlich "Chandelier"-Star Maddie Ziegler?

In den Jahren 2015, 2016 sowie 2017 wurde der ehemalige Teenie-Star vom Time-Magazin in der Liste der "30 einflussreichsten Teenager" genannt. Doch was treibt Maddie Ziegler heute?

Maddie Ziegler werkelt an Hollywood-Karriere

Seit ihrer Zeit bei "Dance Moms" hat die heute 21-Jährige ihren beruflichen Weg geändert. Obwohl sie als ausgesprochen talentierte Tänzerin gilt, macht Ziegler mittlerweile unter anderem als Schauspielerin in Hollywood Karriere. 2016 verließ sie "Dance Moms", um sich der Schauspielerei zu widmen.

Ihr Schauspieldebüt hatte sie bereits im Jahr 2012 in einer Folge der US-amerikanischen Fernsehserie "Drop Dead Diva" gegeben, in der sie eine junge Tänzerin verkörperte. Es folgten weitere kleinere Auftritte in Produktionen wie "Pretty Little Liars". Später spielte sie in größeren Produktionen mit und lieh der Figur Camille im Zeichentrickfilm "Leap!" aus dem Jahr 2017 die Stimme. In dem Streifen wirkte auch Elle Fanning mit.

Ihre erste große Filmrolle war 2017 in "The Book of Henry". In dem Film spielt Ziegler Christina, die Nachbarin ihres genialen Klassenkameraden Henry, der sich zusammen mit seiner Mutter, dargestellt von Naomi Watts, aufmacht, Christina aus der Situation ihres missbräuchlichen Stiefvaters zu helfen. "Ich war so aufgeregt, diese Rolle zu übernehmen, weil sie sich so sehr von meinem tatsächlichen Leben unterscheidet und so ernst ist", erklärte sie gegenüber Hollywire.

Als sie Sängerin Sia Ziegler als Hauptdarstellerin für ihr Regiedebüt "Music" (2021) anheuerte, löste dies jedoch einen Shitstorm aus.