Was Sylvester Stallone mit den Verehrern seiner Töchter macht

Einmal geht’s noch – während unser aller Arnold (Schwarzenegger, 72) noch einmal in die Rolle des Terminators schlüpft, lässt sich auch sein alter Kumpel „Sly“ nicht lumpen und lässt – angeblich zum letzten Mal (wer’s glaubt!) – Rambo auferstehen. Sylvester Stallone (73) macht sich im KURIER-Talk über seine alten Muskeln lustig und über die Boyfriends seiner Töchter.

KURIER: Wer ist Rambo?

Sylvester Stallone: Ein Leidender. Er hat ja nicht einmal ein Haustier. Er kann sich auf nichts konzentrieren außer auf sich. Er ist so weggetreten, dass er es nicht mal schafft, eine Katze zu streicheln. In diesem Film macht er erstmals Andeutungen über Liebe. Ich habe beim Schreiben immer an den 16, 17jährigen Rambo gedacht: er war der Beste und Beliebteste. Der Captain des Footballteams, das populärste Kid in der Schule, ein super Athlet. Und dann wurde er kaputtgemacht. Ich hoffe, dass irgendwer eines Tages das Prequel zu den Rambo-Filmen machen wird.

Der erste Rambo kam vor 40 Jahren – unglaublich, oder?

Immer. Irgendwie irre. Und natürlich, wenn ich diese Jahreszahlen sehe, dann wird mir immer bewusst, was für ein alter Knacker ich bin.