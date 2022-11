Was Sie vielleicht noch nicht über den Kultfilm "Tatsächlich Liebe" wussten

Und, besonders romantisch, die Begrüßungsszenen am Flughafen sind alle echt. Keine Schauspieler, sondern echte Liebe. Ein Kamerateam hat für eine Woche am Londoner Flughafen "Heathrow" dafür gedreht.

Das Wort "actually" (nach dem englischen Titel des Films "Love...actually", zu deutsch "tatsächlich") wird übrigens im Film 22 mal ausgesprochen.

Eine besondere Szene hatten auch Schriftsteller Jamie (Colin Firth) und die Portugiesin Aurelia (Lúcia Moniz), die beiden gingen in einem See schwimmen - nur, der war in Wirklichkeit nur 46 Zentimeter tief und sie mussten sich hinknien.

Colin Firth wurde während der Aufnahmen zu dieser Szene dermaßen von Gelsen zerstochen, dass sein Ellenbogen auf die Größe einer Avocado anschwoll und er ärztlich behandelt werden musste.

Auch die Besprechung des Regisseurs mit seinem Team, welche Unterwäsche Moniz in dieser Szene tragen soll, dauerte lange - ganze 45 Minuten wurde darüber diskutiert.

Die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch hat auch eine Rolle in "Tatsächlich Liebe" ergattert, sie spielt die Affäre von Harry (Alan Rickman). Und sie ist nur auf dem deutschen Kinoposter, bzw. DVD-Cover zu sehen. In anderen Ländern ist an ihrer Stelle Martine McCatchen abgebildet (Natalie, die Sekretärin des Premierministers).