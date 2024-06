Was Shakira nach Trennung von Piqué von einer neuen Beziehung hält

Zwei Jahre nach ihrer offiziellen Trennung vom ehemaligen Fußball-Profi Gerard Piqué will sich Popsängerin Shakira ("Hips Don't Lie") für eine neue Beziehung Zeit lassen.

Sie denke derzeit an keine Partnerschaft, sagte die 47-Jährige dem Musikmagazin Rolling Stone. Scherzend fügte sie hinzu: "Welchen Platz habe ich im Moment für einen Mann?"

Söhne haben Vorrang

Sie sei noch immer an Männern interessiert, sagte die Kolumbianerin. Das emotionale Wohlbefinden ihrer beiden Söhne habe für sie jedoch Priorität: "Wenn ich eine offizielle Beziehung hätte, müssten meine Kinder sehr gut darauf vorbereitet sein." Die Söhne der Sängerin und des ehemaligen Fußballstars Piqué sind neun und elf Jahre alt.

Shakira hatte im März mit "Las Mujeres Ya No Lloran" (Die Frauen weinen nicht mehr) ihr erstes Album seit sieben Jahren veröffentlicht. Im November will sie eine Welttournee beginnen.

"Bin jetzt frei"

In der Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon gab sie kürzlich an, sich nun "frei" zu fühlen. "Ich habe hier und da Musik veröffentlicht, aber es war wirklich schwer für mich, ein Gesamtwerk zusammenzustellen", so die Sängerin. "Ich hatte keine Zeit. Es war der Ehemann-Faktor. Jetzt bin ich ohne Mann. Ja, der Ehemann hat mich runtergezogen. Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich wirklich arbeiten", schilderte sie.

Auch über den Entstehungsprozess des Albums sprach sie. "Ich war roh. Ich hatte mit einer Menge Dinge zu tun. Manchmal hatte ich das Gefühl, ein Messer zwischen den Zähnen zu haben", schilderte Shakira. "Ich habe die Scherben meiner selbst vom Boden aufgesammelt. Ich habe versucht, mich wieder aufzubauen. Die Musik war der Klebstoff." Sie habe "Schmerz, Wut und Frustration" in "Kreativität, Produktivität, Stärke und Widerstandsfähigkeit" transformiert.

"Die Produktion dieses Werks war ein alchimistischer Prozess", schrieb Shakira auf Instagram. "Mit dem Schreiben jedes Songs habe ich mich selbst wieder aufgebaut." Ihre Fans hätten daran einen großen Anteil gehabt. "Ich habe das nicht alleine geschaffen, sondern mit euch allen, mit meinem Rudel von Löwinnen, die mich bei jedem Schritt begleitet haben."