Was Ricky Gervais zum beliebtesten aller Golden-Globe-Moderatoren machte

Viele Comedians sind vor der Kamera und vor dem Publikum witzig, verstecken aber eine tiefe Depression …

Ich war nie ein depressiver Typ, ich leide nicht an diesem selbstzerstörerischen Mechanismus. Ich wollte es immer guthaben, mir ist Bequemlichkeit wichtig, Harmonie, und dass alles okay ist. Ich bin nur paranoid und glaube immer, dass ich irgendwo lande, wo es keine Toilette gibt.

Warum, denken Sie, sind Sie als Golden-Globe-Moderator so populär geworden?

Weil ich nicht die 200 Stars im Raum unterhalten will, sondern die 200 Millionen, die daheim vor dem Fernseher sitzen. Ich bin kein Hollywood-Insider, ich identifiziere mich mit dem Typen, der mit dem Bier in der Hand in die Glotze schaut. Und der will nicht von der scheinheiligen Elite, die in Privatjets rumfliegt, über das Leben belehrt werden und wie er ein besserer Mensch sein kann.