Was hinter Sarah Fergusons Abwesenheit bei den Queen-Trauerfeierlichkeiten steckt

Die Nachricht vom Tod der Queen habe ihr Herz gebrochen, schrieb Ferguson weiter. "Sie hinterlässt ein außerordentliches Erbe: Das fantastischste Beispiel von Pflicht und Einsatz und Standhaftigkeit und eine anhaltende stabilisierende Präsenz als unser Staatsoberhaupt mehr als 70 Jahre lang."

Bei den Trauerfeierlichkeiten in den vergangenen Tagen war Ferguson aber abwesend. Am Staatsbegräbnis am Montag wird sie aber teilnehmen, meint die Adelsexpertin Shannon Felton Spence. Gegenüber Fox News Digital sagt sie: "Sie wird bei der Beerdigung sein. Es bleibt spannend, wo sie sitzen wird." Dass sie neben Exmann Prinz Andrew Platz nehmen würde, sei demnach unwahrscheinlich, denn: "Sie ist kein offizielles Mitglied der königlichen Familie mehr."