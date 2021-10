Was die "Addams Family"-Stars heute machen

Christina Ricci

Christina Ricci wurde als Kind durch Zufall von einem Filmkritiker entdeckt, als sie in einer Weihnachtsaufführung einer Theatergruppe mitspielte. Nach Auftritten in Werbespots wurde Ricci im Alter von zehn Jahren durch ihre herausragende Performance an der Seite von Cher und Winona Ryder in "Meerjungfrauen küssen besser" einem internationalen Publikum bekannt. In den "Addams Family"-Filmen war Ricci als Wednesday Addams zu sehen. Aktuell ist die heute 41-Jährige mit Dreharbeiten zur neuen Serie "Yellowjackets" beschäftigt. In ihrem Privatleben ging es zuletzt eher turbulent zu: Ricci war seit 2013 mit dem Filmproduzenten James Heerdegen verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat. Im Juni des vergangenen Jahres reichte Ricci die Scheidung ein. Zuvor musste die Polizei wegen häuslicher Gewalt anrücken, nachdem es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Ex-Paar gekommen sein soll. Schließlich hat Ricci sogar eine einstweilige Verfügung gegen Heerdegen erwirkt. Im August dieses Jahres sorgte der ehemalige Kinderstar dann für eine Überraschung, als er bekannt gab, von seinem neuen Freund - Hairstylist und Visagist Mark Hampton - ein Kind zu erwarten.