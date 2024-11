Rod Stewart muss "unglücklicherweise" vielleicht seine Sportwagen hergeben

Der Grund für seine Entscheidung mutet überraschend an: Die Beschaffenheit der Straßen in seiner Nachbarschaft sei zu schlecht, wie er selbst auf der Social-Media-Plattform Instagram zu einem Foto von sich und seinen Wagen schreibt. Leicht dürfte ihm der Schritt demnach nicht fallen.

Der britische Altstar, der vor einigen Jahren wegen Prostatakrebs behandelt wurde und den Krebs besiegte, hat jedenfalls nicht vor, in naher Zukunft kürzerzutreten. Im Gegenteil. Das Wort Ruhestand gebe es für ihn überhaupt nicht. "Streich das Wort", sagte der jung gebliebene 79-Jährige, der nach eigener Aussage viel Sport treibt und seine Modelleisenbahn in riesigen Spezialkoffern auf Tournee mitnimmt, um sich die Zeit im Hotel zu vertreiben, in diesem Jahr in einem Interview mit der dpa. Im Herzen bleibe er immer ein Rocker, so Stewart. "Natürlich! Schau dir mein Gesicht an. Was hätte ich sonst sein sollen? Kannst du dir dieses Gesicht an einem Bankschalter vorstellen?"

Stewart hatte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Hits wie "Maggie May", "I Am Sailing" und "Da Ya Think I'm Sexy?".