Warum sich "Dude" Jeff Bridges zum 75. Geburtstag kämpferisch zeigt

Ein Joint, Drinks, gute Freunde und eine Bowlingbahn – so sieht der Idealzustand von "Dude" Jeffrey Lebowski im Film "The Big Lebowski" (1998) aus. Verkörpert wird der Dude von Jeff Bridges , der untrennbar mit dieser Rolle verbunden ist und heute, Mittwoch, seinen 75. Geburtstag feiert.

"Diese Begegnung mit der Sterblichkeit hat mir ein Geschenk gegeben – das Leben ist kurz und wunderschön", meinte er damals. Die Schauspielerei war Bridges schon in die Wiege gelegt. Denn er ist der Sohn des 1998 verstorbenen Schauspielers Lloyd Bridges ("Abenteuer unter Wasser").

"Mein Vater hat alles am Showbusiness geliebt. Er wollte, dass seine Kinder das auch machen. Er hat uns aus der Schule genommen, damit wir in Filmen spielen konnten. Das Beste, was ich von ihm gelernt habe, ist die Freude, die er an der Arbeit hatte", erzählte Jeff Bridges einmal in der "The Late Show".

Insgesamt konnte er sieben Oscar-Nominierungen einheimsen, gewonnen hat er dann aber erst im Alter von 60 Jahren für den Film "Crazy Heart". Aktuell spielt Jeff Bridges in der Serie "The Old Man" einen ehemaligen CIA-Agenten, der unfreiwillig aus dem Ruhestand zurückkehrt, als ihm alte Feinde nachstellen.