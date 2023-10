Warum Rachel McAdams' Frisur in "Girls Club - Vorsicht bissig!" 10.000 Dollar kostete

"Aber ich wusste auch, dass es nicht ganz zu meiner Persönlichkeit passte und zu dem, was ich brauchte, um gesund zu bleiben." Während ihrer Pause, die sie wieder in ihrer kanadischen Heimat verbrachte, habe sie sich immer wieder gefragt, ob sie gerade ihre Chancen wegwerfe, so McAdams. "Es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was ich intuitiv getan habe."