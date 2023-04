Warum P. Diddy Musikstar Sting täglich 5.000 Dollar überweist

Mit der dreiköpfigen Band The Police schaffte Sting Ende der 1970er-Jahre den internationalen Durchbruch. "Every Breath You Take", "So Lonely" und "Roxanne" laufen bis heute. Auch bei seiner anschließenden Solokarriere blieb der Erfolg nicht aus. Gerade mit Balladen wie "Fields of Gold" und "When We Dance" bewegt der Sänger die Menschen.