Warum Nicole Richie "oft ungefragt" ihr Alter erwähnt

Sie mache das, "einfach, weil ich möchte, dass die Leute verstehen, in welchem Geisteszustand ich mich befinde", erklärte Richie. "Ich bin nicht irgendein 20-jähriger Idiot. Ich bin eine 42-jährige Frau."

Richie war zu Beginn der 2000er an der Seite von Paris Hilton in der Reality-Serie "The Simple Life" zu sehen gewesen und galt damals als sogenanntes "It-Girl". Vergangene Woche erschien in den USA die Komödien-Neuauflage "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", in dem Richie neben Simone Joy Jones zu sehen ist.