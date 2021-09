Warum Kinder zu weinen beginnen, wenn sie Mark Hamill sehen

Die meisten kennen ihn nur als Luke Skywalker, obwohl Mark Hamill seine Karriere in der legendären TV-Serie "General Hospital" begann und in Komödien und Tragödien spielte. Nachdem die Angebote weniger wurden, kehrte er Hollywood den Rücken und verdiente sein Geld als Stimme in zahlreichen Animationsfilmen, 2015 machte er als Skywalker in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" sein Comeback. Er ist seit 1978 mit Marilou York verheiratet, hat drei Kinder und feiert seinen 70. Geburtstag.

KURIER: Wie fühlen Sie sich jetzt, wo Sie noch einmal diese Rolle spielen und eine neue Generation Sie entdeckt hat?

Mark Hamill: Das ist ein ganz komisches, fast universelles Gefühl, das ich habe. Als wäre das gar nicht mein eigenes Leben, sondern das dieser Figur. Die Originalfans sind längst erwachsen, teilweise in meinem Alter, aber ihre Kinder und Enkelkinder kennen nun diese "Star Wars"-Welt auch, haben mich in diesem Part entdeckt und nun oft auch die alten Filme. Denn die Filme, auch die ersten drei, sind zeitlos. Es sind Märchen, und es gibt keine Kostüme, die in eine bestimmte Zeitepoche fallen.