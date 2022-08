Warum John Legend Kanye West die Freundschaft kündigte

Die Freundschaft zwischen den Musikern John Legend und Kanye West hat in letzter Zeit offenbar stark gelitten. "Kanye und ich sind nicht mehr so eng wie früher", sagte der 43-jährige Legend in einer aktuellen Folge des "The Axe Files"-Podcasts. "Wir waren uns über seine Präsidentschafts-Kandidatur und seine Unterstützung von (Donald) Trump nicht einig. Ich denke, es wurde zu viel, um unsere Freundschaft aufrecht erhalten zu können", so Legend, der mit Ehefrau Chrissy Teigen gerade sein drittes Kind erwartet.