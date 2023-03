Warum Jane Fonda seit 18 Jahren auf Entschuldigung von J.Lo wartet

Jane Fonda ist Hollywoodstar, Fitnessqueen und Aktivistin - und anscheinend etwas nachtragend. Jennifer Lopez habe ihr am Set der Komödie "Das Schwiegermonster" (2005) einen Kratzer verpasst, verriet sie in der Show von Kollegin Drew Barrymore. "Wir drehten diese Ohrfeigenszene. Ich schlug sie, und sie schlug mich. Jennifer trug diesen riesigen Diamantring. Als sie mich einmal schlug, schnitt sie mich damit über dem Auge", so Fonda. "Sie hat sich nie entschuldigt." Für den Streifen war Kino-Ikone Fonda nach 15 Jahren Pause auf die Kinoleinwand zurückgekehrt.