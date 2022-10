Warum Hollywood-Star Mila Kunis niemals Drogen genommen hat

„Der Grund, aus dem ich keine Drogen nehme, der Grund, aus dem ich da nicht reingeraten bin, ist der, dass das niemand am Set gemacht hat“, sagte die 39-Jährige Schauspielerin der US-Zeitschrift „Vanity Fair“.

In ihrer beeinflussbaren Teenager-Zeit hätten die etwas älteren Kollegen sie leicht auch zu schlechten Entscheidungen bewegen können: „Ich blickte zu ihnen auf, als ich 14 war, und deshalb hätte der Verlauf meiner Karriere, meines Lebens, jede mögliche Richtung einschlagen können - aber das hat er nicht.“

Kunis ist heute mit ihrem damaligen Serien-Kollegen Ashton Kutcher (44) verheiratet und hat mit ihm einen Sohn und eine Tochter. Mehr als 15 Jahre nach dem Ende der Sitcom waren Kunis und Kutcher für Gastauftritte in dem Netflix-Ableger „Die wilden Neunziger“ noch einmal an den Drehort zurückgekehrt, an dem sie sich damals kennen gelernt hatten.