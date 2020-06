Wann kommt denn endlich das Baby?

Die Gerüchteküche brodelte heftig: Es begann mit dem wenig geschmackvollen "Babybasteln" bei der Hochzeitsreise (auf den Seychellen) und verdichtete sich Ende Oktober ’11, als die Commonwealth-Staaten einer Änderung der Thronfolge zustimmten. Der erstgeborenen Tochter kann nun auch die Krone aufgesetzt werden. Wilde Spekulationen folgten, als die Herzogin im November Erdnusscreme verweigerte – ein "sicheres Indiz", wie es hieß, wo doch Nüsse für werdende Mütter schädlich seien. Von der Zwillings-Schwangerschaft bis zur Fehlgeburt war an Zeitungsenten alles drin. Tatsache ist aber, dass das kleine Blaublut auf sich warten lässt. Bei Königs nicht so comme il faut, wie folgende Statistik veranschaulicht.

Queen Elizabeth heiratete am 20. November 1947 Philip – am 14. November 1948 erblickte Thronfolger Charles das Licht der Welt. Selbst die unglückliche Ehe von Charles und Diana brachte nur 11 Monate nach der Trauung am 29. Juli 1981 Prinz William hervor. Mary von Dänemark und Letizia von Spanien dürften sich gar "abgesprochen" haben. Beide heirateten ihre Traumprinzen im Mai 2004, beide entbanden ihre ersten Kinder im Oktober 2005. Nur Victoria von Schweden ließ sich mehr Zeit. Daniel und sie heirateten am 19. Juni 2010, Estelle tat am 23. Februar 2012 den ersten Schrei.