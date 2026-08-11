„Walking Dead“-Star mit Mitte 30 von Managerin gekündigt: „zu alt“
US-Schauspieler Jeffrey Dean Morgan berichtet, dass ihm kurz vor seinem Durchbruch seine Managerin wegen seines Alters die Zusammenarbeit gekündigt hatte. „Ich hatte ewig mit ihr zusammengearbeitet. Und sie meinte: Du bist zu alt geworden, Mann“, erzählt der heute 60-jährige „Walking Dead“-Star im Podcast „Happy Sad Confused“.
Jeffrey Dean Morgan: „Hatte keine Ausbildung und wusste nicht, was ich sonst tun sollte“
Der Schauspieler weiter: „Ich erinnere mich, dass ich Mitte 30 war und dachte: Das hat nicht geklappt.“ Seine Managerin habe ihn damals „gefeuert“, kurz bevor er mit „Supernatural“, „Grey's Anatomy“ und „Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn“ fast gleichzeitig drei Serienrollen bekam, berichtet er. Vor seinem Durchbruch habe er darüber nachgedacht, die Schauspielerei aufzugeben. „Das Problem war: Ich war Mitte 30, hatte keine Ausbildung und wusste nicht, was ich sonst tun sollte.“
Morgan bekam später auch Filmrollen. Er spielte unter anderem an der Seite von Hilary Swank in dem Liebesfilm „P.S. Ich liebe Dich“ mit.
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