„Walking Dead“-Star mit Mitte 30 von Managerin gekündigt: „zu alt“

US-Schauspieler Jeffrey Dean Morgan berichtet, dass ihm kurz vor seinem Durchbruch seine Managerin wegen seines Alters die Zusammenarbeit gekündigt hatte. „Ich hatte ewig mit ihr zusammengearbeitet. Und sie meinte: Du bist zu alt geworden, Mann“, erzählt der heute 60-jährige „Walking Dead“-Star im Podcast „Happy Sad Confused“.

Jeffrey Dean Morgan: „Hatte keine Ausbildung und wusste nicht, was ich sonst tun sollte“

Der Schauspieler weiter: „Ich erinnere mich, dass ich Mitte 30 war und dachte: Das hat nicht geklappt.“ Seine Managerin habe ihn damals „gefeuert“, kurz bevor er mit „Supernatural“, „Grey's Anatomy“ und „Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn“ fast gleichzeitig drei Serienrollen bekam, berichtet er. Vor seinem Durchbruch habe er darüber nachgedacht, die Schauspielerei aufzugeben. „Das Problem war: Ich war Mitte 30, hatte keine Ausbildung und wusste nicht, was ich sonst tun sollte.“