Verdächtiger festgenommen: Einbruch auf Kim Kardashians Anwesen

Auf einem Grundstück von Reality-TV-Star Kim Kardashian (45) in Kalifornien ist ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden. Ein Sicherheitsbeamter auf dem Anwesen in Hidden Hills habe Alarm geschlagen und einen Einbruch gemeldet, berichtete der Sender „KABC“ unter Berufung auf die Polizei. Demnach soll der 27-jährige Tatverdächtige durch eine Seitentür in das Haus eingedrungen sein und Gegenstände in ein Fahrzeug, das ihm nicht gehörte, geladen haben.

Haus derzeit unbewohnt

Kardashian und ihre Familie seien zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus gewesen, teilte ein Polizeisprecher der Los Angeles Times mit. Laut der Zeitschrift People wird das Anwesen renoviert, daher sei das Haus derzeit unbewohnt. Die vierfache Mutter äußerte sich in ihren sozialen Medien zunächst nicht zu dem Vorfall.