Vor "explosiver" Buchveröffentlichung: US-Sender kündigt Prinz-Harry-Interview an

Neue Vorwürfe gegen Prinz William erwartet

Das Interview soll am kommenden Sonntag gezeigt werden - nur zwei Tage vor der Veröffentlichung der von CBS als "explosiv" bezeichneten Autobiografie mit dem Titel "Spare" (zu Deutsch: "Reserve"). Erwartet wird, dass Harry in dem Buch Details über den Bruch mit seinem Bruder William (40) darlegt, dem er unter anderem vorwirft, ihn bei einem Krisentreffen in der Familie angeschrien zu haben. Der Titel bezieht sich darauf, dass der jüngere Harry für William in der Thronfolge nur die Reserve war.