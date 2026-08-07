Vor einem Jahr starb Exmann: Wie Kelly Clarkson ihren Kindern Kraft geben soll

Vor genau einem Jahr wurde der Tod des 48-jährigen Talentmanagers Brandon Blackstock bekannt. Mehr als drei Jahre habe Blackstock mutig gegen den Krebs gekämpft, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens seines Vaters, Starstruck Entertainment.

Verschobene Konzerte

Blackstock war zeitweise mit der US-Sängerin Kelly Clarkson liiert, mit der er zwei Kinder bekam. Die Musikerin hatte aus familiären Gründen einige Konzerte in Las Vegas verschoben.

Kurz vor der Bekanntgabe seines Ablebens hatte sich Clarkson zu der Erkrankung ihres Ex-Mannes geäußert. Normalerweise würde sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten, schrieb Clarkson bei Instagram. Aber wegen der Erkrankung des Vaters ihrer Kinder müsse sie zu diesem Zeitpunkt voll für sie da sein.

„Es war ein unglaublich emotionales Jahr für Kelly und die Kinder“, schreibt das US-Promiportal Page Six unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.

Blackstock und Clarkson waren sieben Jahre lang verheiratet

Mit Blackstock war Clarkson sieben Jahre lang verheiratet. 2020 trennten sie sich, 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen. Aus der Ehe stammen die Tochter River Rose und der Sohn Remington Alexander. Blackstock hatte aus einer früheren Ehe weitere zwei Kinder.

Der Page Six-Insider deutet viel Unterstützung durch Clarkson an. „Einen Elternteil in so jungen Jahren zu verlieren, ist etwas, das kein Kind jemals durchmachen sollte. Kelly hat alles getan, was sie konnte, um für River und Remy da zu sein, während sie diesen Verlust verarbeiten.“ Ihr Fokus läge darauf, dafür zu sorgen, „dass sie sich geliebt, unterstützt und so geborgen wie möglich fühlen, während sie ihnen gleichzeitig den Freiraum gab, auf ihre eigene Weise zu trauern“.