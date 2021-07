Vonn-Trennung: Das Ende eines Gewinner-Teams

Die gescheiterte Ehe ist derzeit nicht die einzige Baustelle im Leben der schönen Blondine. Auch ihre Freundschaft mit Kollegin Maria Höfl-Riesch sei schon lange unterkühlt. Und mit ihrem Vater spricht Lindsey seit 2006 angeblich kein Wort mehr, denn dieser war von Anfang an gegen die Ehe mit Thomas.



Die als Lindsey Kildow in Minnesota geborene Vonn und der US-Exrennfahrer hatten im September 2007 geheiratet und galten seitdem im Renngeschehen als unzertrennlich. Die Siegerin von 42 Weltcuprennen hat es durch ihre Erfolge aber auch ihre Auftritte auf dem Gesellschaftsparkett als eine von ganz wenigen Alpinskifahrerinnen geschafft, weit über die Skiszene hinaus bekannt zu werden.

Vor kurzem gewann Vonn den Riesentorlauf in Sölden und gehört seitdem dem exklusiven Kreis von nur fünf Rennfahrerinnen an, die Weltcuprennen in allen fünf Einzeldisziplinen gewonnen haben. In Aspen konnte Vonn an diese Leistung allerdings nicht anschließen. Im Slalom trat sie zudem wegen einer Rückenverletzung nicht an und besuchte stattdessen den Launch der nächsten Ausgabe des monatlichen Farb-Magazins ihres österreichischen Hauptsponsors Red Bull.