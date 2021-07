Von Monster-Welle gestürzt: Surf-Star Oscar Serra stirbt mit 22 Jahren

Der 22-Jährige Surfer Oscar Serra ist am Samstag beim Wellenreiten verunglückt. Auf seinem Instagram-Account mit dem Namen "mosquix" hatte das vielversprechende Nachwuchstalent Fotos von seinen Surfskills gezeigt. Doch wie das Web-Magazin Euro Weekly berichtet, ist der leidenschaftliche Surfer in Mexiko tödlich verunglückt. Trotz roter Flagge habe er sich ihn Puerto Escondido in die Fluten gewagt, obwohl die Wellen in der Region als äußerst gefährlich gelten. Bei dem Versuch, eine besonders hohe Welle zu reiten, stürzte Serra ins Wasser. Er soll beim Surfen das Gleichgewicht auf dem Brett verloren haben und in die Tiefe gestürzt sein. Serra wurde von Rettungskräften entdeckt und an Land gebracht, die Ersthelfer konnten den Sportler aber nicht mehr wiederbeleben. Serra sei noch vor Ort verstorben.

Oscar Serra: Spanischer Surfverband bestätigt tödlichen Surf-Unfall

Laut dem Men's Health-Magazin, das lokale Medien zitiert, soll Serra von einer knapp zwei Meter hohen Welle gefallen sein, bevor er im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca mit dem Kopf auf dem Meeresboden aufschlug. Der spanische Surferverband bestätigte den Tod des Nachwuchs-Surf-Stars in einem Statement auf Twitter: "Ein Tag mit hohen Wellen hat uns einen harten Schlag versetzt. Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie und den Freunden nach diesem schlimmen Verlust von Oscar Serra. Es gibt keine Worte, um so viel Schmerz zu beschreiben. Das Leben ist oft ungerecht."