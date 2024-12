Von Mariah Carey bis Wham: Die ikonischen Weihnachtshits und ihre Jubiläen

30 Jahre „All I Want for Christmas“ und 40 Jahre „Last Christmas“ – spannende Fakten rund um die weihnachtliche Dauerbeschallung

Es gibt so Lieder, die man seit Jahrzehnten in der Weihnachtszeit immer und überall hört – teilweise fast schon ein bisschen inflationär. Dazu gehört eindeutig Mariah Careys Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“.

Dieser feiert heuer 30-jähriges Jubiläum. 2019, also 25 Jahre später, war er zum allerersten Mal Platz 1 der US-Billboard-Charts – als erster Weihnachtssong seit 61 Jahren. Aufgenommen hat die Pop-Diva das Lied, welches gemeinsam mit Produzent Walter Afanasieff entstanden ist, mitten im Sommer. Dafür wurde das Tonstudio extra mit Weihnachtsbäumen und Lichterketten dekoriert. Mittlerweile gibt’s davon schon verschiedene Versionen, wie zum Beispiel ein Duett mit Justin Bieber.

„Ich glaube, als ich es schrieb, dachte ich daran, dass es auch zeitlos sein sollte. Ich wollte, dass es sich wie ein moderner Klassiker anfühlt“, sagte Carey gegenüber der Los Angeles Times. Übrigens den Titel „All I Want For Christmas Is You“ gab’s schon einmal – und zwar heißt so ein Countrysong von Vince Vance & the Valiants aus dem Jahr 1989.

Im Carey-Video spielte auch ihr damaliger EhemannTommy Mottola mit. Er mimte den Weihnachtsmann. Die beiden ließen sich 1998 scheiden. Die Lieblingszeile der Popsängerin lautet „I won’t even wish for snow“ („Ich wünsche mir nicht einmal Schnee“) und das würde sehr viel bedeuten, denn Carey liebt den Winter und Schnee. „Ich möchte immer, dass es ein besonderes, festliches Winterwunderland ist. Das habe ich schon immer. Und als ich diese Dinge aufgeschrieben habe, habe ich eine Liste mit all den Dingen gemacht, an die ich seit meiner Kindheit denke, und sie so gestaltet, dass sie von einer lange verlorenen Liebe handelt, sagte sie in einem Amazon-Music-Special. Es gibt auch ein Kinderbuch (2015) und einen Animationsfilm dazu.

Und auch die harten Burschen werden bei diesem Lied ganz weich. Schwergewichtsboxer Tyson Fury ist bei seinem Kampf gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk jetzt dazu samt Weihnachtsmann-Kostüm eingelaufen. Hat ihm nur nicht viel geholfen, denn er hat den Kampf verloren.

© IMAGO/Dreamstime/DreamstimexRalfliebh/Imago Images „Last Christmas“ von Wham feiert heuer 40 Jahre und ist an der Spitze der britischen Charts



Aber nicht nur dieser Song feiert heuer Jubiläum, auch der Wham-Hit „Last Christmas“. Der wurde sogar 40 Jahre alt und hat es heuer bereits zum zweiten Mal an die Spitze der britischen Charts geschafft.

Komponiert hat George Michael (gestorben 2016) das Lied bereits mit 19 zu Ostern 1983. Angeblich in nur einer Stunde. 1984 hat er lediglich den Text von Ostern an Weihnachten angepasst. „Es scheint eine so einfache Melodie zu sein, dass ich wusste, dass es ein großer Weihnachtshit werden würde, aber ich hatte keine Ahnung, dass es die Langlebigkeit haben würde, die es hat“, sagte Georg Michael einmal dazu. Das legendäre Video dazu wurde in einem Chalet in der Schweiz gedreht.