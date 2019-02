Von Cher bis Karel Gott: Stars, die ihr Ableben überlebten

Cher

Ein Hashtag war dafür verantwortlich Cher-Fans in Aufruhr zu versetzen, da sie glaubten, die Sängerin sei tot. Als die "Eiserne Lady" Margaret Thatcher starb, wurde in den sozialen Netzwerken #nowthatchersdead (jetzt ist Thatcher tot) gepostet. Man kann es aber auch anders lesen: "now that cher is dead" (jetzt, da Cher tot ist). Viele fielen darauf rein.