Von alten und neuen Thronfolgern

Zeiten wie diese sind natürlich längst vorbei. So wurdebestens auf seine Aufgabe als künftiger König vorbereitet, er besuchte private Eliteschulen und absolvierte sein Geschichtsstudium in. Auch Charles’ und Dianas Söhne gingen in Privatschulen:ins berühmteCollege, um danach Geografie und an der St Andrews Universität Kunstgeschichte zu studieren, wo er Ehefrau Kate kennenlernte.

Es war Juliana der Niederlande, die punkto königlicher Kindererziehung Pionierarbeit leistete: Sie war in den 1940er-Jahren die erste Monarchin, deren Thronfolgerin nicht private, sondern öffentliche Schulen besuchte und Kontakt mit der Bevölkerung hatte. Ihre Tochter, Königin Beatrix, lebt heute noch in dieser Tradition und hat ihre Kinder ebenso erzogen.

Und wenn die kleine Victoria oder der kleine Philip oder wie immer der jüngste Spross der englischen Krone heißen mag, so weit ist, wird man vielleicht auch bei den Windsors ähnlich denken.