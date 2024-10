Vom Skandal zum Comeback: Stars, die den Tiefpunkt überwunden haben

Promis, die den Tiefpunkt überwunden haben

Auch ihr gelang nach zahlreichen Strapazen ein Comeback. Von 2013 bis 2019 war Lyonne in der Serie "Orange Is the New Black" zu sehen. 2014 wurde sie für einen Emmy in der Kategorie "Beste Gastdarstellerin – Comedyserie" nominiert. Lyonne ist auch als Produzentin tätig und hat an diversen Film- und Fernsehprojekten mitgewirkt. So produzierte sie die Serie "Russian Doll", in der sie auch die Hauptrolle spielte. Die Serie gilt als Hit bei Kritikern. Auch hierfür wurde die gebürtige New Yorkerin für den Emmy nominiert.