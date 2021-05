Vom Mafia-Baby zum Regie-Star: Sofia Coppola wird 50

Wie heißt es doch so schön in der ansonsten bluttriefenden Trilogie: „Jemanden lieben heißt, als einziger ein Wunder begreifen, das für alle anderen unsichtbar bleibt.“

Und unsichtbar blieb auch das Schauspieltalent von Sofia, die für ihre dürftige Performance gleich zwei „Goldene Himbeeren“ verliehen bekam (als schlechteste Nebendarstellerin und als schlechteste Nachwuchsdarstellerin).

„Schauspiel ist nichts für mich. Ich mag es nicht so gerne, wenn man mir sagt, was ich tun soll. Ich interessiere mich mehr für Bühnenbild und bin mehr visuell motiviert“, sagte sie später. Ihre Schauspielkarriere hängte sie jedenfalls, abgesehen von kleineren Ausnahmen (wie zum Beispiel in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ oder Videoclip zum Song „Elektrobank“ von „The Chemical Brothers“), an den Nagel.

Sie machte ein Praktikum bei Mode-Zar Karl Lagerfeld, war als Fotografin tätig oder gründetet in Japan das Mode-Unternehmen MilkFed. Dann wandte sie sich der Regie zu: Mit ihrem Spielfilmdebüt „The Virgin Suicides – Verlorene Jugend“ triumphierte sie 1999 in Cannes als Nachwuchstalent.

Und gleich mit ihrer zweiten Regiearbeit (2004, „Lost in Translation“ mit Scarlett Johansson und Bill Murray) heimste sie einen Oscar ein.

Jetzt wurde sie auch – wie schon zuvor ihr Vater 1998 – mit dem „American Society of Cinematographers Board of the Governors Award“ ausgezeichnet. Der wird traditionell an jemanden vergeben, der „zwar kein Kameramann ist, dessen Unterstützung für die Kunst und das Handwerk der Bilderzeugung aber einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen hat“. Viva, Sofia!