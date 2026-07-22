Auch Brad Pitts jüngste Tochter will Namen des Vaters ablegen

Vivienne, die jüngste Tochter der geschiedenen Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), bemüht sich um eine Namensänderung. Die 18-Jährige, die mit eingetragenem Namen Vivienne Marcheline Jolie-Pitt heißt, will den Nachnamen ihres Vaters streichen lassen, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten. Sie folgt damit dem Vorbild ihrer älteren Geschwister.

Laut der US-Zeitschrift People hat Vivienne einen entsprechenden Antrag in Los Angeles eingereicht und auf dem Formular „persönliche“ Gründe für den Schritt angegeben. Das Gericht habe eine Anhörung für Anfang November angesetzt, hieß es.