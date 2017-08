Die schöne Russin Vita Sidorkina modelte bereits für Victoria's Secret und Sports Illustrated – jetzt hat die 23-Jährige mit viel Pomp den Immobilien-Magnaten Valerio Morabito in Italien geheiratet. Mit dabei bei der Hochzeit des Dessous-Engels waren jede Menge Model-Freundinnen.

Fest der Schönen & Reichen

Sidorkina und Morabito trauten sich am Wochenende an der italienischen Amalfi-Küste. Die Braut trat in einer Traumrobe von Designer Zuhair Murad in der Ravello-Kathedrale vor den Traualtar.

A moment before i walked down the aisle to marry the love of my life...❤️ #vitaandvalerio #myfairytale Ein Beitrag geteilt von VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) am 30. Jul 2017 um 15:42 Uhr

Neben dem britischen It-Girl Tamara Beckwith, das die Hochzeit zusammen mit ihrem Ehemann Giorgio Veroni (ebenfalls ein erfolgreicher Immobilien-Tycoon) und den gemeinsamen Kindern besuchte, jetteten auch zahlreiche Models zum Jawort des Engels nach Italien.

Darunter die Niederländerin Iris Van Berne und Melissa Tammerijn, die alle Fotos von der Hochzeit auf Instagram teilten.

Last night was mesmerizing! ✨ Congratulations @vitasidorkina and @valeriomorabito ???????????????????? #vitaandvalerio Ein Beitrag geteilt von Iris van Berne (@irisvanberne) am 30. Jul 2017 um 9:13 Uhr

#vitaandvalerio BRIDESMAIDS Ein Beitrag geteilt von sasha (@waisband) am 29. Jul 2017 um 13:09 Uhr

Nach der kirchlichen Zeremonie feierte die illustre Hochzeitsgesellschaft im noblen Belmond Hotel Caruso – einem ehemaligen Palast aus den 11. Jahrhundert mit malerischem Blick auf's Meer. Bei so viel Flair ist es kein Wunder, dass Vita ihre Hochzeit auf Instagram als "den besten Tag in unserem Leben" bezeichnete.

Celebrating #VitaandValerio in Ravello ???? @eniko Ein Beitrag geteilt von Madison Headrick (@madison.headrick) am 29. Jul 2017 um 15:36 Uhr

#vitaandvalerio Celebration of love ???? Vita and Valerio Morabito Ein Beitrag geteilt von sasha (@waisband) am 30. Jul 2017 um 17:31 Uhr

I always had a dream to have a sister...and God sent me you @vll.7 ❤️????????9 years of friendship and many more to come???? #vitaandvalerio #bff #togetherfromthebeginning Ein Beitrag geteilt von VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) am 31. Jul 2017 um 0:39 Uhr

With my fiancé last night...????????❤ #todayisourbigday Ein Beitrag geteilt von VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) am 29. Jul 2017 um 2:27 Uhr

A Magical Flower strewn Dinner..???? Little Vivi mesmerised by the speeches... #vita&valerio #wedding #ravello #hotelcarusoca #summertime ???????? Ein Beitrag geteilt von Tamara Beckwith Veroni (@ttpetals) am 30. Jul 2017 um 9:48 Uhr

Very happy for these two love birds #vitaandvalerio Ein Beitrag geteilt von Andrej Rusakov (@andrejrusakov) am 29. Jul 2017 um 8:12 Uhr

❤️ Thank you guys for letting me share this magical day with you @vitasidorkina @valeriomorabito #VitaAndValerio Ein Beitrag geteilt von Anastasia Eremenko (@anastasia_eremenko) am 30. Jul 2017 um 1:50 Uhr

????????????#Vitaandvalerio Ein Beitrag geteilt von Bo Janicic ✨ (@bo_janicic) am 30. Jul 2017 um 16:55 Uhr