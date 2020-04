"Virologe" Brad Pitt nimmt Donald Trump gehörig auf den Arm

Übrigens hat der echte Anthony Fauci (79) kürzlich auf die Frage, von wem er gerne in einem Hollywood-Film gespielt werden würde, geantwortet: Brad Pitt natürlich.

Pitt wandte sich am Ende der Show direkt an den Virologen, der häufig an den Coronavirus-Pressekonferenzen des Präsidenten teilnimmt und sich auch nicht davor scheut, ihm zu widersprechen: „Danke für Ihre Besonnenheit und Ihre Klarheit in dieser beunruhigenden Zeit.“