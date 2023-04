Virales Video: Ben Affleck zeigt sein unerwartetes Talent

Wieso Ben Affleck so gut Spanisch spricht

Während seine Frau Jennifer Lopez puertoricanische Wurzeln hat, lernte Affleck die Sprache in seiner Jugend. Er erzählte Kelly Clarkson in ihrer Tages-Talkshow, dass er mit 13 Jahren ein Jahr in Mexiko lebte, um eine Fernsehsendung zu drehen, in der er die Sprache lernte.

Affleck teilte auch mit, dass seine Tochter Violet, die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner teilt, in der Schule Spanisch lernte und so gut geworden war, dass es ihn ermutigt hatte, seine Sprachkenntnisse noch mehr zu verbessern, damit sie ihn nicht übertrifft.

