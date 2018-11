"Vier Hochzeiten und ein Todesfall": Comeback für Andie McDowell

McDowell, die 1984 ihr Filmdebüt in "Greystoke - Die Legende von Tarzan, Herr der Affen" gab und in den 1990ern mit Filmen wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und "Täglich grüßt das Murmeltier" Furore machte, wird allerdings nicht in ihrer bekannten Rolle als Carrie mit dabei sein, sondern Rittenhouses Serien-Mutter spielen.

In letzter Zeit ist das ehemalige Model, das zwei Mal verheiratet war und drei Kinder hat, hauptsächlich in kleineren Rollen in TV-Filmen und Serien zu sehen. Zuletzt war McDowell als Stargast in der TV-Serie "Cuckoo" aufgetreten.

Die Serienadaption von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" soll 2019 erscheinen. Der genaue Starttermin der ist allerdings noch nicht bekannt.