Vienna Masters: Wohlgeboren und hoch zu Ross

Wenn die Creme de la Creme des Springreitsports mit 260 Rössern im Herzen von Wien gastiert, dann heißt es nicht nur für Pferdeallergiker Alarmstufe Rot. Auch für Gesellschaftsreporter stellt das „ Vienna Masters“, das erstmals im Rahmen der „ Global Champions Tour“ auf dem Wiener Rathausplatz halt macht, eine Herausforderung dar. Gleich drei gut behütete junge Damen aus bestem Hause reiten bis Sonntag beim Formel-1-Turnier des Pferdesports mit. Fakt ist: Die Sicherheitsstufe auf dem Gelände wurde für die Damen erhöht: Charlotte Casiraghi, Tochter von Caroline von Monaco, ging am Donnerstag als Erste um 13:30 Uhr an den Start. Die schöne 26-Jährige reiste direkt von der Gucci-Show der Mailänder Fashionweek nach Wien – in Begleitung eines „Familienmitglieds“, wie ein Insider verriet. Zum Glück musste die Monegassin nicht im gleichen Bewerb gegen ihre millionenschweren Kolleginnen Athina Onassis de la Miranda (27) und Jessica Springsteen (20), Tochter von Alt-Rocker Bruce, antreten: Die beiden waren erst beim „5-Sterne“-Springbewerb um 19 Uhr an der Reihe.