Vienna Fashion Week: Sehen und gesehen werden

Mit einem lauten Paukenschlag wurde Montagabend die Vienna Fashion Week eröffnet: Der deutsche Kult-Designer Michael Michalsky startete mit einer spektakulären Show in die Wiener Modewoche (noch bis 14. September), die zum sechsten Mal vor dem Wiener Museumsquartier in einem Zelt ihr Zuhause gefunden hat. "Mein erstes Mal in Wien", schwärmte der gebürtige Göttinger Michalsky, der heute in Berlin lebt, "ich huldige dieser Stadt, aus der einer der größten Designer aller Zeiten stammt: Helmut Lang, seit jeher mein Idol."