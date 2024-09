Video: Katy Perry verzückt von gewaltigem Pinguin-Küken "Pesto"

Das gewaltige Pinguin-Küken "Pesto" aus dem Sea Life Melbourne Aquarium verzückt nicht nur Social-Media-User in aller Welt, sondern auch Superstars: Jetzt stattete US-Pop-Ikone Katy Perry dem kugelrunden Flauschball einen Besuch ab. In einem Video, das die 39-Jährige auf YouTube und Instagram postete, zeigte sie sich begeistert von dem Baby-Brocken, der mit neun Monaten bereits 22,5 Kilo auf die Waage bringt. "Er sieht wirklich zum Knuddeln aus", sagte sie der australischen ABC.

Als sie ihm dann gegenüberstand, brach es aus ihr heraus: "He's just a little baby" (Er ist nur ein kleines Baby), singt sie schmachtend in Richtung des schokobraunen Social-Media-Stars, der alle anderen in seiner Kolonie von Königspinguinen deutlich überragt.

Eingehüllt in eine dicke Winterjacke hockt Perry bei ihrem kurzen Gastspiel in dem kalten Gehege neben "Pesto" und bläst sanft Seifenblasen in seine Richtung. "'Pesto' liebt Seifenblasen", erklärte ihr eine Pflegerin. Sehen Sie hier den Clip: