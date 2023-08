Victoria und David Beckham zelebrieren im Urlaub ihre Liebe

Anfang Juli hatten sich der fr├╝here englische Fu├čballnationalspieler und seine Frau gegenseitig zum 24. Hochzeitstag gratuliert. "Happy Anniversary love u so much", schrieb David auf seinem Instagram-Account an die "beste Frau, Mami und Trink-Kumpanin" und markierte seine Frau und die drei S├Âhne Brooklyn, Romeo und Cruz. Au├čerdem hat das Paar noch eine Tochter namens Harper.