Victoria Swarovski: Tanz auf vielen Kirtagen

Die letzte Show der RTL.Promi-Tanz-Sendung "Let's Dance" ist gelaufen und der 60-jährige Moderator Ingolf Lück konnte völlig überraschend den Sieg erringen. Victoria Swarovski (24), die gemeinsam mit Daniel Hartwich moderierte, hat wieder Zeit für andere Projekte - zum Beispiel als Werbebotschafterin für den Kaugummi Orbit White. Der KURIER traf die Moderatorin und Sängerin im Do & Co zum Gespräch mit Blick auf den Stephansdom.

Die quirlige gebürtige Tirolerin ist in Plauderlaune und verliert nie ihr Lächeln - auch nicht, als sie bei " Let's Dance" mit heftigem medialen Gegenwind zu kämpfen hatte. "Die Kritik gibt es, die nimmt man auch an - natürlich nur bis zu dem Punkt, wo ich sage: Da haben sie recht, das kann man verbessern. Es gibt aber auch vieles, wo man sagt: Das bin einfach ich, so bin ich geboren und eben auch authentisch. Viel hat mit Routine zu tun. In der ersten Show hatte ich die noch nicht. Das sollte man nicht vergessen. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen."