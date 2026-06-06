Verwirrung um Brief von Jennifer Aniston an Matthew Perry

Am 28. Oktober 2023 verstarb Schauspieler Matthew Perry im Alter von 54 Jahren. Am Freitag wurden jetzt einige seiner persönlichen Gegenstände bei "Heritage Auctions" versteigert. Auf der Auktionsliste stand anfangs auch ein Fotoalbum, das einen persönlichen Brief von Perrys "Friends"-Kollegin Jennifer Aniston (57) enthielt. Dieser wurde mittlerweile aber wieder zurückgezogen, sorgte aber dennoch für Aufsehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN Der Brief von Jennifer Aniston an Matthew Perry

Denn Aniston verfasste den Brief nach dem Dreh der letzten Folge der Serie im Jahr 2004 und nahm auch Bezug auf Perrys Drogensucht. "Matty! Oh mein Gott ... Wie soll ich nur ohne dein Licht in meinem täglichen Leben weiterleben? Ich weiß, dass das Licht manchmal gedämpft war und es Momente gab, in denen ich solche Angst hatte, dass es ganz erlöschen würde. Du bist immer zurückgekommen. Danke, dass du dich entschieden hast, dieses Leben zu leben."

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Außerdem bekommt man auch Einblick, wie schwierig es manchmal war, Matthew Perry als Freund zu haben.