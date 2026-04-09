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Zweieinhalb Jahre nach dem Tod von "Friends"-Serienstar Matthew Perry ist eine Drogenlieferantin zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die als "Ketamin-Königin" bekannte Frau hatte die Dosis des Narkosemittels Ketamin geliefert, die im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte. Die zuständige Richterin in Los Angeles kam mit der langen Haftstrafe dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf 15 Jahre Gefängnis nach.

Die Verteidigung argumentierte, dass die 42-Jährige seit ihrer Festnahme im August 2024 in Untersuchungshaft gesessen sei und damit bereits ausreichend Zeit hinter Gitter verbracht habe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Dealerin Perry in den Wochen vor seinem Tod über einen Mittelsmann mehr als 50 Dosen Ketamin verkauft. Am Tag seines Todes soll Perrys Assistent dem Star auf dessen Wunsch mindestens drei Dosen verabreicht haben. Als die Todesnachricht viral ging, habe die Frau ihre Helfer aufgefordert, alle SMS-Nachrichten über die Beschaffung zu löschen und Spuren zu verwischen. In ihrem Haus in North Hollywood seien große Mengen verschiedener Drogen, darunter auch Methamphetamin und Ecstasy, gefunden worden.

Angehörige im Gericht Angehörige und Freunde von Perry wohnten der Verkündung der Strafe im Gericht bei. Der Stiefvater des Schauspielers, Keith Morrison, sprach laut der "Los Angeles Times" über den schweren Verlust und die tiefe Trauer um Perry. Die Dealerin habe wissentlich einen Suchtkranken mit Drogen versorgt, sagte Morrison bei der Anhörung. Auch die Angeklagte ergriff das Wort und entschuldigte sich für ihr Vorgehen. Sie sei zutiefst beschämt, sagte die Frau laut US-Medienberichten. Sie selbst habe Suchtprobleme gehabt, habe aber seit ihrer Festnahme den Drogen abgeschworen. Bei der 42-Jährigen, die einen amerikanischen und einen britischen Pass besitzt, kamen weitere Umstände erschwerend hinzu. Sie hatte eingeräumt, im Jahr 2019 einem Kunden vier Fläschchen Ketamin verkauft zu haben, das Opfer starb wenige Stunden später an einer Überdosis.

Weitere Angeklagte Neben der Drogenlieferantin waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers festgenommen worden. Sie sollen unter anderem seine Suchtprobleme ausgenutzt haben, um sich zu bereichern. Einer der Ärzte erhielt im vorigen Dezember zweieinhalb Jahre Haft, sein Kollege wurde zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die Strafen für die weiteren zwei Angeklagten stehen noch aus.