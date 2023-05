Verunfallter Jeremy Renner auf Laufband: "Schmerz ist Fortschritt für mich"

Am Neujahrstag wurde Jeremy Renner (52) bei einem Schneepflugunfall lebensgefährlich verletzt - jetzt zeigt er sich erstmals joggend auf einem Laufband. Dies sei eine neue Bewegung für ihn, sagt der US-Schauspieler in einem Video, das er am Freitag (Ortszeit) in einer Instagram-Story postete. Gehen und Joggen würden unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen. Glücklicherweise habe er Titan in seinem gebrochenen Bein, erzählt er mit einem Lachen beim Laufen.