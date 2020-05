Versteckspiel unter Palmen

Sind sie ein Liebespaar oder sind sie's nicht? Die Gerüchteküche brodelt gewaltig, seitdem Leonardo DiCaprio und Schauspielerin Blake Lively flirtend während der Filmfestspiele in Cannes auf der Yacht von Regisseur Steven Spielberg gesichtet wurden ( der KURIER berichtete ). Doch der Oscar-Preisträger und die schöne Karl-Lagerfeld-Muse hüllten sich bisher in Schweigen. "Kein Kommentar" ließen ihre Pressesprecher ausrichten.



Seitdem liegen die Fotografen auf der Lauer, um endlich ein gemeinsames Foto als Beweis zu ergattern. Gesichtet wurden die beiden nach ihrem Cannes-Ausflug in Portofino beim Urlauben. Getrennt verließen sie das Hotel, nie sah man sie Seite an Seite. Am vergangenen Wochenende gelang einem Paparazzo schließlich der Abschuss: Beim Grand-Prix-Wochenende im High-Society-Mekka Monaco wurden die Turteltauben zu später Stunde beim Verlassen ihres Hotels erwischt: Händchen haltend spazierten die frisch Verliebten im Laternenlicht durch die Straßen.