Versöhnung bei Tom Cruise und Katie Holmes

Fünf Jahre nach der Scheidung deutet alles auf eine Versöhnung zwischen Tom Cruise und Katie Holmes hin – wenn auch aus traurigem Anlass. Nach dem Tod seiner geliebten Mztter Mary Lee South spendet seine Ex-Frau dem Hollywoodstar Trost.

Katie Holmes trauert mit Cruise

"Katie hat Tom kontaktiert und ihr Beileid ausgesprochen", verrät ein gemeinsamer Freund gegenüber Hollywood Life. Unterstützung, die der Schauspieler gut gebrauchen kann. Immerhin hatte Cruise eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter ( dazu mehr ).

"Tom ist am Boden zerstört wegen des Verlustes seiner Mutter. Er wird sie sehr vermissen. Er versucht, stark zu bleiben und stützt sich während dieser herausfordernden Zeit auf Freunde und Familie", heißt es weiter.

Auch Katie Holmes hatte zu ihrer ehemaligen Schwiegermutter ein gutes Verhältnis. Den Verlust ihres Ex-Mannes kann sie momentan vermutlich besonders gut nachvollziehen. Immerhin musste sich Katie erst vor wenigen Tagen selbst von ihrer Großmutter verabschieden.

My beautiful grandma became our guardian angel today. She was a woman of the greatest strength and greatest compassion. I miss her very much but I see her beautiful soul shining bright in the eyes of her great grandchildren who she loved deeply. I have been honored to be her grandchild. ❤️ Ein Beitrag geteilt von Katie Holmes (@katieholmes212) am 10. Feb 2017 um 9:55 Uhr

Seit ihrer Scheidung 2012 hatte zwischen Holmes und Cruise bisher Eiszeit geherrscht. Auch zu seiner Tochter Suri, die der Schauspieler mit seiner Ex-Frau hat, soll der "Mission Impossible"-Star ebenfalls kaum Kontakt haben. Seit über drei Jahren soll Tom Suri nicht mehr gesehen haben und lediglich via Telefon und Skype mit ihr in Kontakt stehen – doch laut Insidern auch das nur sporadisch. Jetzt liegt es wohl an Tom, einen Schritt auf Katie und seine Tochter zuzumachen...

