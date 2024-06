Verschmust im Urlaub: Ist diese Schauspielerin Joe Jonas' neue Freundin?

Joe Jonas: Verliebter Strandauftritt mit Laila Abdallah

Wie Page Six berichtet, wurde das Duo am Wochenende an einem Strand in Griechenland gesichtet.

Der 34-Jährige präsentierte sich mit nacktem Oberkörper, einer Badehose und passender Kappe, während er mit einer Begleitung im Meer plantschte. Jonas und Abdallah wirkten äußerst vertraut, tauschten - wie Fotos zeigen - innige Umarmungen aus und hielten im Wasser Händchen (zu sehen hier).

Wer ist Laila Abdallah?

Laut Daily Mail war die libanesische Schauspielerin von Dezember 2017 bis Februar 2018 mit dem iranischen Schauspieler Abdallah Abass verheiratet.