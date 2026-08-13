„Verrückte Nacht“: Travis Kelce schwärmt von Hochzeit mit Taylor Swift
US-Footballer Travis Kelce hat die großangelegte Hochzeitsfeier mit Taylor Swift Anfang Juli im Madison Square Garden in New York als die „beste Nacht“ seines Lebens beschrieben. „Es war eine verrückte Nacht“, sagte er am Mittwoch. Es sei „cool“ gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten.
Adam Sandler führte durch Zeremonie
Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden bisher nicht verbreitet. „JUST&T MARRIED!“ hatten anlässlich der Hochzeit Anzeigetafeln am Madison Square Garden verkündet, Swifts Sprecherin bestätigte die Eheschließung zudem offiziell.
Viele Details zu der Hochzeit blieben bislang im Verborgenen. Bekannt ist aber, dass Schauspieler Adam Sandler durch die Zeremonie führte und Swifts und Kelces Brüder Trauzeugen waren.
Insgesamt kamen laut US-Medien rund tausend Gäste zu der großen Party in New York. Gesichtet wurden vor dem Madison Square Garden unter anderem die Hollywood-Stars Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper und Dakota Johnson, die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss.
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