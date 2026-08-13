„Verrückte Nacht“: Travis Kelce schwärmt von Hochzeit mit Taylor Swift

US-Footballer Travis Kelce hat die großangelegte Hochzeitsfeier mit Taylor Swift Anfang Juli im Madison Square Garden in New York als die „beste Nacht“ seines Lebens beschrieben. „Es war eine verrückte Nacht“, sagte er am Mittwoch. Es sei „cool“ gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten.

Adam Sandler führte durch Zeremonie

Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden bisher nicht verbreitet. „JUST&T MARRIED!“ hatten anlässlich der Hochzeit Anzeigetafeln am Madison Square Garden verkündet, Swifts Sprecherin bestätigte die Eheschließung zudem offiziell.

Viele Details zu der Hochzeit blieben bislang im Verborgenen. Bekannt ist aber, dass Schauspieler Adam Sandler durch die Zeremonie führte und Swifts und Kelces Brüder Trauzeugen waren.