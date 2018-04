Verrät Prinz William hier das Babygeschlecht?

In den britischen Wettbüros wird schon seit Wochen gewettet, ob Williams und Kates drittes Kind ein Bub oder ein Mädchen wird. Kurz vor der Geburt heizte Will nun höchstpersönlich die Debatte um das Babygeschlecht an.

Hat William Babygeschlecht verraten?

"Ich werde darauf bestehen, dass das Baby Jack heißt", erzählte der werdende Papa laut Mirror nun bei einem Fußballspiel zwischen Aston Villa und Cardiff City und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: "Oder Jackie."

Die Frage, ob Prinzessin Charlotte und Prinz George ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen, ist damit aber noch nicht wirklich beantwortet – auch wenn Williams Aussage durchaus Einfluss auf die Wettbüros nehmen könnte.